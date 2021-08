Toename aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal toegenomen. Maandag houden 678 patiënten met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet, staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 18 meer dan zondag.

Op de intensive cares liggen momenteel 224 coronapatiënten, een stijging van 5 ten opzichte van een etmaal geleden. Er werden in de afgelopen 24 uur 12 nieuwe ernstig zieke patiënten op de ic’s opgenomen.

Op de verpleegafdelingen worden op dit moment 454 coronapatiënten verzorgd, een stijging van 13 in vergelijking met zondag. In de klinieken werden 59 nieuwe mensen opgenomen met Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus.