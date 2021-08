Groningse dansdocent staat deze week terecht voor zedendelicten

De rechtbank in Groningen begint dinsdag aan de meerdaagse strafzaak tegen een dansschoolhouder die wordt verdacht van meerdere zedenmisdrijven. De 38-jarige dansdocent Khalid A. zou sinds 2015 dertien personen hebben verkracht of aangerand, of pogingen daartoe hebben gedaan. Het betreft vooral minderjarige leerlingen.

Sommige pupillen zouden meerdere keren zijn misbruikt. Ook zou A. zedendelicten hebben gepleegd met medewerkers van de dansschool Groningen Dance Center, de school die A. meer dan vijftien jaar runde.

De officier van justitie zei tijdens een inleidende zitting al dat A. misbruik heeft gemaakt van zijn positie als leraar en trainer. Hij zou tegen enkele slachtoffers hebben gezegd dat ze zonder hem niet als professioneel danseres in Amerika zouden kunnen doorbreken. Een aantal slachtoffers is in een split of spagaat misbruikt en had niet de kans om weg te komen, stelt het OM.

A. zit sinds september vorig jaar in voorarrest. De strafzaak begint dinsdag met het bespreken van de zedendelicten en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Donderdag op de tweede zittingsdag krijgen de slachtoffers het woord. Na de slachtofferverklaringen houdt de officier van justitie het requisitoir met daarin de strafeis. Mogelijk houdt de advocaat van A. het pleidooi niet eerder dan vrijdag, tijdens de derde zittingsdag.