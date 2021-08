Onderzoeksraad onderzoekt beveiliging Peter R. de Vries

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) neemt het onderzoek naar de beveiliging van Peter R. de Vries over. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus heeft dat aan de OVV gevraagd. Eerder zou het onderzoek naar de beveiliging van De Vries gedaan worden door Tjibbe Joustra, de voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

Het onderzoek wordt bovendien verbreed: niet alleen de beveiligingssituatie van De Vries, maar ook die van advocaat Derk Wiersum en de broer van de kroongetuige in het Marengoproces worden erin betrokken. Dit was de uitdrukkelijke wens van de advocaten van de kroongetuige, Nabil B. De advocaat en de broer van de kroongetuige zijn evenals De Vries vermoord.

De beide advocaten en familieleden van De Vries twijfelden aan de onpartijdigheid van Joustra. Na gesprekken met hen, betrokkenen en deskundigen heeft Grapperhaus besloten het onderzoek aan de OVV over te laten, hoewel de minister zelf zegt niet aan de onpartijdigheid van Joustra te twijfelen. Omdat de OVV een onafhankelijke status heeft, zal deze zelf de onderzoeksvraag bepalen.

Grapperhaus zegt dinsdag dat hij hecht aan “een zeer breed draagvlak voor het onderzoek” en dat hij daarom, na de gesprekken met betrokkenen en deskundigen, heeft besloten de OVV te vragen het onderzoek uit te voeren.

Peter R. de Vries werd op 6 juli in het centrum van Amsterdam neergeschoten. Hij overleed negen dagen later. Kroongetuige B.’s toenmalige advocaat Derk Wiersum werd op 18 september 2019 bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. B.’s broer Reduan werd op 29 maart 2018 doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord, kort nadat het Openbaar Ministerie de kroongetuigendeal met Nabil B. wereldkundig had gemaakt.

Hoewel er officieel nog niets over vaststaat, wordt breed aangenomen dat de drie moorden rechtstreeks verband houden met de banden die de slachtoffers met de kroongetuige hadden. Voor de moord op Reduan is de schutter veroordeeld. Tegen twee verdachten in de zaak-Wiersum ligt er een strafeis van het OM tot levenslang, het vonnis van de rechtbank volgt later. Twee verdachten in de zaak-De Vries zullen op 18 oktober voor het eerst op een openbare zitting moeten verschijnen.