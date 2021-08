Rutte bespreekt evacuatie vanuit Kabul met Merkel

Demissionair premier Mark Rutte heeft met de Duitse bondskanselier Angela Merkel gesproken over de evacuatie-operatie in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Beide leiders zetten in op het zo lang mogelijk openhouden van het vliegveld van die stad.

Later dinsdag bespreken de leiders van de G7-landen de situatie in Afghanistan. Duitsland is lid van de G7, een forum van zeven grote industrielanden. Rutte en Merkel bespraken “met oog op G7-bijeenkomst later vandaag, onze gemeenschappelijke inzet op het zo lang mogelijk openhouden van het vliegveld in Kabul”, twitterde Rutte.

Nederland en Duitsland werken op de luchthaven van Kabul nauw samen. Eerder op de dag zei minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) dat Nederland en andere westerse landen meer tijd nodig hebben om mensen te evacueren uit Afghanistan.

De nieuwe machthebbers in Afghanistan, de Taliban, willen dat buitenlandse militairen de luchthaven op uiterlijk 31 augustus verlaten. De VS hebben eerder gezegd hun aftocht uit Afghanistan op 31 augustus te willen afronden. De Amerikanen hebben veruit de meeste militairen op het vliegveld van Kabul.