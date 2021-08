Tijdelijk meer salaris voor personeel achterstandsscholen

Leraren, schoolleiders en ander personeel van achterstandsscholen kunnen de komende twee schooljaren rekenen op een toelage op hun salaris. Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt dit het aantrekkelijker voor hen om op deze scholen te werken.

Het gaat om ruim 1300 scholen die te maken hebben “met veel uitdagende kinderen” en een extra groot risico op achterstanden hebben, zegt het ministerie. Het onderwijspersoneel kan minimaal 5 en gemiddeld 8 procent van hun loon erbij krijgen. De vestigingen die er recht op hebben worden hier volgens het ministerie zo snel mogelijk over ge├»nformeerd.

Volgens demissionair minister Arie Slob van Onderwijs staan scholen voor een grote opgave om leervertragingen door corona in te halen. “Op scholen met veel uitdagende kinderen is dit extra ingewikkeld”, aldus Slob. “Deze scholen hebben de meeste moeite met het lerarentekort. Het verloop van personeel is hoger en zij krijgen vacatures moeilijker vervuld. Terwijl goed personeel juist nu hard nodig is.”

In juli van dit jaar zei de PO-raad nog dat er vooral structureel geld nodig is om de onderwijskwaliteit te verbeteren en het lerarentekort aan te pakken. “Een structureel probleem vergt een structurele oplossing”, aldus de PO-raad. Slob zegt deze wens te begrijpen, maar volgens hem kan een demissionair kabinet dat niet uitgeven.

Het geld voor deze salarisverhoging komt uit het Nationaal Programma Onderwijs. Dat is bedoeld om de achterstanden van leerlingen weg te werken die ze door de coronacrisis hebben opgelopen.