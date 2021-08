Zo’n 1100 evacués opgevangen in noodopvanglocaties Defensie

In de noodopvanglocaties van Defensie zijn zo’n 1100 Afghaanse evacués opgevangen. Het ministerie van Defensie meldt dat ze zijn verdeeld over de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp, het Wallaardt Sacré Kamp bij Huis ter Heide en legerplaats Harskamp in Ede.

De noodopvanglocatie in Ede is dinsdag in gebruik genomen. Daar staan achthonderd bedden klaar voor mensen uit Afghanistan, waar sinds ruim een week de Taliban aan de macht zijn. Aan het begin van de dinsdagmiddag zijn in Ede zo’n 150 mensen opgevangen, naar verwachting komen er aan het einde van de dag nog honderd mensen bij. De locatie in Zoutkamp biedt plek aan 540 mensen, Huis ter Heide aan een kleine vierhonderd. Die laatste twee zitten volgens het ministerie inmiddels zo goed als vol.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) houdt er rekening mee dat er twee- tot vierhonderd Afghaanse vluchtelingen per dag in Nederland arriveren. Samen met Defensie wordt er daarom gekeken waar nog meer opvanglocaties gerealiseerd kunnen worden.