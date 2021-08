179 evacués onder wie 20 Nederlanders aangekomen op Schiphol

Een militair vliegtuig met 179 evacués uit Afghanistan is woensdagmiddag aangekomen op Schiphol. Twintig van hen zijn Nederlands, meldt het ministerie van Defensie.

Woensdagochtend kwamen er 120 mensen aan, daar zaten 34 mensen met een Nederlands paspoort bij. Het is van beide vluchten niet bekend welke nationaliteit de andere inzittenden hebben en wat hun eindbestemming is.

Dinsdag en woensdag zijn in totaal 120 Nederlanders in België aangekomen, zei de Nederlandse ambassadeur in België woensdag. Defensie meldde ook dat woensdagochtend de zestiende evacuatievlucht vanuit Kabul is uitgevoerd. Aan boord van de C-130 zaten 129 passagiers. Het vliegtuig is geland in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.