Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen iets afgenomen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is licht afgenomen. In totaal zijn nu 674 patiënten met Covid-19 opgenomen, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 17 minder dan dinsdag.

Op de intensive cares liggen nu 228 patiënten die ernstig ziek zijn geworden door het virus. Dat zijn er 2 minder dan een dag eerder. Op verpleegafdelingen worden 446 coronapatiënten verzorgd. Per saldo is dat een afname van 15 ten opzichte van dinsdag. De afgelopen drie dagen noteerde het LCPS lichte toenames.

Het aantal nieuwe opnames op verpleegafdelingen schommelt al de hele maand tussen de 50 en de 90. In het afgelopen etmaal kwamen er 56 nieuwe mensen binnen die het virus hadden opgelopen en te ziek zijn om thuis te blijven. Op de ic’s waren 19 nieuwe opnames. Zo’n aantal kwam de afgelopen weken ook herhaaldelijk voor.