Broekers: niet te voorzien hoe lang evacués in noodopvang blijven

Het is op het moment moeilijk te zeggen hoe lang de evacués uit Afghanistan in de noodopvangen, zoals de kazernes bij Ede en Zoutkamp, moeten blijven. Volgens demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol zitten asielzoekerscentra, waar vluchtelingen de asielprocedure afwachten, momenteel vol en is nog niet te overzien hoe lang het gaat duren. Wel benadrukt ze dat het “echt een tijdelijke zaak” is.

Dinsdagavond werd er geprotesteerd bij de legerplaats Harskamp in Ede vanwege de komst van Afghaanse vluchtelingen daar. De demonstratie liep uit de hand toen onder meer een stapel autobanden in de brand werd gestoken. Demissionair ministers Ank Bijleveld (Defensie) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) spraken hier woensdag hun afkeuring over uit. Bijleveld noemde het protest “ernstig en verwerpelijk” en Kaag vond het “harteloos”.

Broekers-Knol vindt het “heel jammer en verdrietig” dat het dinsdagavond zo uit de hand liep. Ze benadrukt het recht van iedereen om te demonstreren, maar zegt ook dat de zorgen om de veiligheid volgens haar onterecht zijn. Donderdag gaat ze bij verschillende noodopvanglocaties langs, onder meer om te praten met de mensen die de opvang regelen. Een gesprek met de bewoners van Harskamp staat vooralsnog niet op de planning.

Andere opvangcentra, zoals Zoutkamp, zijn volgens de bewindsvrouw sneller vol geraakt dan gedacht omdat ook mensen met andere landen als bestemming, zoals België of Frankrijk, er zijn opgevangen. Om hoeveel mensen het gaat met een andere landsbestemming, is niet bekend.