Formule 1 in Zandvoort voor alle televisiekijkers te zien

Ziggo zet de sportkanalen voor iedere televisiekijker in Nederland open tijdens de Formule 1 in Zandvoort. Ook de huishoudens zonder een abonnement van Ziggo kunnen thuis op tv live de Dutch Grand Prix volgen, meldt het telecombedrijf. De Formule 1 is na 36 jaar terug op Nederlandse bodem; het raceweekeinde duurt van vrijdag 3 tot en met zondag 5 september.

Ziggo zet van donderdag 2 tot en met dinsdagochtend 7 september alle zes de sportkanalen open voor alle televisiekijkers. Niet alleen de vrije trainingen, de kwalificaties en de race zijn te zien, er zijn ook extra uitzendingen van de talkshow Formule 1 Café, dit keer live vanuit speciale locaties in en rondom Zandvoort. Voorts wordt er onder meer WK-kwalificatievoetbal, atletiek en golf uitgezonden.

“Als trotse aanbieder van Formule 1 in de afgelopen negen jaar maken we dit nationale racespektakel op Zandvoort graag beschikbaar voor zo veel mogelijk fans. Laten we hopen dat heel Nederland een prachtige en spannende race ziet tussen Max Verstappen, Lewis Hamilton en alle andere coureurs”, aldus Ziggo Sport-directeur Will Moerer.