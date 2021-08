Franse ambassade vangt 8 Afghanen op die in Zoutkamp zaten

De Franse ambassade vangt acht mensen op die recent door Nederland uit Afghanistan zijn gehaald. Het gaat om Afghanen die in aanmerking komen voor verblijf in Frankrijk. Zij werden eerst opgevangen in het Groningse Zoutkamp en zijn nu in Den Haag, meldt de Franse ambassade. Het is de bedoeling dat ze binnenkort naar Parijs worden gebracht.

“De uitwisselingen tussen Frankrijk en Nederland worden op een intensieve manier voortgezet ten behoeve van de uitvoering van deze evacuaties en nieuwe transfers tussen onze twee landen”, meldt de Franse ambassade. De ambassadeur bedankt op Twitter de Nederlandse autoriteiten voor de hulp.

Veel Europese landen die mensen evacueren nemen ook evacu├ęs bestemd voor andere landen mee. Deze mensen moeten vanwege het coronavirus eerst een periode in afzondering doorbrengen en kunnen als al het papierwerk op orde is worden overgebracht naar het land van bestemming.