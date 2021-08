Noodverordening Arnhem wegens mogelijke komst voetbalsupporters

In Arnhem geldt vanaf woensdagmiddag 17.00 uur een noodverordening wegens de mogelijke komst van Belgische en Amsterdamse voetbalsupporters. De politie heeft volgens een woordvoerster van de gemeente informatie dat verschillende supportersgroepen met elkaar op de vuist willen gaan. De noodverordening geldt voor de hele stad tot donderdagavond 23.59 uur.

De Arnhemse voetbalclub Vitesse speelt donderdagavond in GelreDome een wedstrijd tegen het Belgische Anderlecht. Vorige week was Vitesse bij Anderlecht, waar toen ook een noodverordening gold om groepen uit elkaar te houden. Tientallen afgereisde Vitessesupporters zijn voor en tijdens de wedstrijd in Brussel tegengehouden. Volgens de regels van UEFA worden bij een wedstrijd die gaat om een plek in de groepsfase van de Conference League geen uitsupporters toegelaten. Daarom zijn Belgen ook niet welkom in GelreDome.

Op basis van de noodverordening kan de politie bezoekende supportersgroepen al voor de Arnhemse stadsgrenzen tegenhouden en terugsturen. Volgens de politie zouden supporters van Anderlecht die op een confrontatie uit zijn, gesteund worden door voetbalhooligans uit Amsterdam.