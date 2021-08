Pianist Yefim Bronfman vast gezicht bij Concertgebouworkest

De Amerikaanse pianist Yefim Bronfman is het komende seizoen artist in residence van het Concertgebouworkest, hetgeen betekent dat hij meerdere weken te gast zal zijn en dat het gezelschap diverse speciale projecten met hem zal ontwikkelen. Bronfman begint woensdag al in Amsterdam, als hij soleert in Beethovens derde pianoconcert, onder leiding van Daniel Harding.

“Yefim Bronfman is zonder twijfel een van de grootste pianisten van onze tijd. Bij het Concertgebouworkest is hij al meer dan twintig jaar een zeer geliefde gast”, zegt het orkest. Sinds 1999 trad hij al 45 keer als solist met het orkest op.

De pianist (63) won Grammy Awards voor zijn opnamen van enkele pianoconcerten. In het seizoen 2013/14 was hij ook artist in residence bij de New York Philharmonic.

Het orkest heeft ieder jaar een artist in residence. Afgelopen seizoenen waren dat onder anderen violiste Janine Jansen en zangeres Eva-Maria Westbroek.