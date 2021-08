Prins Bernhard vraagt artiesten om gratis op te treden bij GP

De Dutch Grand Prix heeft meerdere Nederlandse artiesten benaderd om gratis op te treden tijdens de Formule 1. Het gaat niet om grote optredens, maar om pauze-acts op de track om de aandacht van het publiek vast te houden tussen de racenummers door. Grote optredens met schermen en podia zijn verboden vanwege de coronamaatregelen.

Zanger Joshua van Chef’special plaatste woensdag op sociale media een filmpje waarin hij verbolgen was over het verzoek van prins Bernhard, de mede-eigenaar van het circuit. De groep zou voor het optreden VIP-kaarten krijgen. De entertainmentwereld is woest op het demissionaire kabinet omdat de Formule 1-race, met 70.000 mensen, wel mag doorgaan maar alle festivals en concerten nog wekenlang gecanceld worden. Het nieuws dat de Dutch Grand Prix artiesten gratis wil laten optreden viel niet goed bij sommige artiesten en muzikanten.

“We willen onze kaarthouders graag een vorm van vermaak bieden”, aldus een woordvoerder van de Dutch Grand Prix. “Op die manier willen we ook voorkomen dat mensen heen en weer gaan lopen.” De zegsman “snapt dat het verzoek om tegen onkosten op te treden in het verkeerde keelgat is geschoten. We dachten dat we mensen hadden benaderd die racefan zijn”. Volgens de woordvoerder zijn alleen muzikanten benaderd om tijdens de Formule 1 tegen onkosten en voor vrijkaarten hun werk te doen.

De Dutch Grand Prix in Zandvoort bevestigt dat de mail naar meer artiesten dan Chef’special is gestuurd. Davina Michelle besloot ja te zeggen. Zij zingt zondag 5 september onbetaald het volkslied. Het Orkest Koninklijke Luchtmacht begeleidt haar. “Davina vindt het een eer dat zij gevraagd is om het volkslied te zingen en krijgt daar geen gage voor”, laat haar manager weten.

Ook het Orkest Koninklijke Luchtmacht speelt onbetaald, liet een woordvoerder van het ministerie van Defensie weten: “De muzikanten zijn in vaste dienst van Defensie en doen de optredens die worden ingepland.” Het optreden bij de Grand Prix hangt deels samen met de vliegshow die Defensie er zou verzorgen. Deze zogenoemde fly past werd afgelast vanwege de situatie in Afghanistan. Het ministerie vond het niet meer gepast om de vliegshow te organiseren.

Chef’special weigerde. “Het was voor ons allemaal – de band, de crew, alle collega’s – heel shitty dat alle festivals in september als sneeuw voor de zon verdwenen”, aldus zanger Joshua Nolet Nolet. “Zaterdag gingen tienduizenden mensen de straat op om daar aandacht voor te vragen. We kregen nul reactie uit Den Haag. Niets. Au. Dat doet pijn. Maar het zegt ook iets over dat ze niet zo goed weten wat ze moeten zeggen.”