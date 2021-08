Rode Kruis opent giro 6868 voor hulp aan Afghanen

Het Rode Kruis heeft giro 6868 geopend voor hulp aan Afghanen in Nederland en Afghanistan. Op dit moment zijn er genoeg spullen gedoneerd en is er vooral behoefte aan financiële ondersteuning van de hulpactiviteiten, zegt de organisatie.

Met het opgehaalde geld wil de organisatie de noodhulp opschalen, door onder meer te investeren in de opvang van Afghaanse vluchtelingen in Nederland en het geven van medische hulp aan gewonden in Afghanistan. Het aantal gewonden dat moet worden behandeld is de afgelopen weken enorm toegenomen, zegt de organisatie. Dagelijks melden zich vele honderden mensen bij posten van het Rode Kruis in het land voor medische hulp.

Daarnaast helpt het Rode Kruis Afghanen door het bieden van financiële steun, zodat ze eten kunnen kopen en gewassen kunnen herstellen die lijden onder de droogte. Ook zorgt de organisatie voor betere toegang tot drinkwater. In Nederland biedt de organisatie Afghanen onder meer vervoer, warme maaltijden en kleding.