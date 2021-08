Ruim 1,1 miljoen mensen zien PSV Champions League mislopen

Ruim 1,16 miljoen mensen zagen dinsdagavond op televisie hoe PSV de groepsfase van de Champions League niet haalde. De Eindhovenaren hadden een ticket dinsdag voor het grijpen, maar het lukte voor eigen publiek niet te scoren tegen Benfica: 0-0. Dat was na de nederlaag van vorige week woensdag in Lissabon (2-1) niet voldoende.

De wedstrijd, die werd uitgezonden op RTL 7, staat op plek 3 in de lijst met best bekeken programma’s, aldus Stichting KijkOnderzoek.

De best bekeken programma’s van de avond waren het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (1,75 miljoen) en Slimste mens op NPO 2 (1,54 miljoen). Het best bekeken SBS-programma was Hart van Nederland met 411.000 kijkers.