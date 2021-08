Segers: kloof met VVD en D66 is deze weken groter geworden

De kloof tussen VVD en D66 en de ChristenUnie is in de afgelopen weken niet kleiner geworden, maar gegroeid. Dat zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers na een overleg met informateur Mariëtte Hamer.

Segers zei nog eens dat hij inhoudelijk moeite heeft met het stuk waar de afgelopen zomer aan is gewerkt en dat hij de “nuchtere constatering” heeft gedaan dat D66 niet met zijn partij wil regeren. Hij wilde niet zeggen waar hij inhoudelijk mee zit, noch of hij kabinetsdeelname op dit moment heeft uitgesloten.

De ChristenUnie vindt het opzetje van VVD en D66 te liberaal, maar op welke punten hij het oneens is, is nog onduidelijk. Segers vindt het niet aan hem om iets over de inhoud naar buiten te brengen, maar bepleit wel dat de stukken openbaar gemaakt worden.

Ook wat betreft het vervolg van de formatiegesprekken wijst hij naar de twee “schrijvende partijen” van Mark Rutte en Sigrid Kaag. Die moeten met de informateur “conclusies trekken” en “knopen doorhakken”.

Segers zegt ook bepleit te hebben dat een minderheidskabinet overwogen wordt, zodat het kabinet steeds naar de Tweede Kamer moet om “op inhoud” meerderheden te vinden. “Dat zou ook heel goed zijn, denk ik, voor een open verhouding met de Kamer.” Hij doelt daarmee op de bestuurscultuur waar rond het toeslagenschandaal veel over werd gesproken.