Segers vindt gang van zaken in formatie ‘gênant’

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vindt het “gênant” dat er zo weinig voortgang zit in de formatie en dat het proces zo lang duurt. Dat zei hij woensdag na een bezoek aan informateur Mariëtte Hamer, waar ook VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag bij waren.

Partijen in Den Haag hebben aangegeven welke uitdagingen moeten worden opgepikt, aldus Segers. “En die zijn heel groot. Iedereen gaat de politiek in vanwege de inhoud, niet voor het proces en om hier te staan en cryptische teksten te bezigen. Je zit in de politiek om problemen op te lossen, om richting te wijzen, daar komen we niet aan toe. Dat is absoluut gênant.”

Een nieuwe boodschap voor Hamer had Segers niet, zei hij. Het stuk dat de VVD en D66 hebben geschreven en dat de aanzet moet vormen tot een regeerakkoord werd door Segers eerder omschreven als een “duidelijk liberaal” stuk. De CU-voorman gaf al aan dat hij niet staat te springen om op basis daarvan te praten over deelname aan een nieuw kabinet.

Volgens Segers is het nu aan de VVD en D66 om een knoop door te hakken over met welke partijen zij willen gaan praten. D66 ziet niks in een coalitie met de CU, terwijl VVD en het CDA weer weinig voelen voor onderhandelingen met PvdA en GroenLinks. Dat zijn de gewenste gesprekspartners van Kaag.