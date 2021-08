Complotdenker Joost Knevel blijft twee weken langer in voorarrest

Complotdenker Joost Knevel blijft veertien dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Haag donderdag besloten.

De 43-jarige Knevel werd maandag vanuit Spanje aan Nederland overgeleverd. Het OM verdenkt hem van opruiing en bedreiging gericht tegen demissionair premier Mark Rutte en Jaap van Dissel van het RIVM en van smaad en laster jegens Van Dissel en een huisarts uit Bodegraven.

Samen met Micha Kat en Wouter Raatgever maakte Knevel onder meer opruiende en bedreigende internetuitzendingen over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Knevel is oud-inwoner van Bodegraven.

“Wie geeft hem zijn welverdiende nekschot, die is een held”, zei Knevel over Van Dissel. Over Rutte zei hij: “We zouden hem eigenlijk moeten opjagen de zee in of waar dan ook”. Ook plaatste de complotdenker een bewerkte video waarin onder meer Rutte en Van Dissel met een strop om hun nek zogenaamd werden opgehangen.

De complottheorieƫn leidden in Bodegraven tot grote onrust. Begin dit jaar kwamen tientallen mensen naar begraafplaats Vredehof om bloemen en pamfletten op kindergraven achter te laten. De gepensioneerde huisarts zag zich genoodzaakt zijn huis te beveiligen, de burgemeester kreeg doodsbedreigingen en er geldt een noodverordening voor de begraafplaats.

Raatgever is eind juni veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, voor het verspreiden van de opruiende en bedreigende filmpjes. Kat werd in juli aangehouden in Noord-Ierland. Begin september besluit een Ierse rechtbank over zijn overlevering aan Nederland.