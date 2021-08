De Jonge: werkdruk op zorg door coronapatiënten nog ‘te doen’

De druk op de zorg door coronapatiënten is op het moment te doen, zegt demissionair coronaminister Hugo de Jonge. Er liggen nu tussen de 650 en 700 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie ruim 200 op de intensive care. De zorg heeft al enkele weken met dit soort aantallen te maken, maar volgens de minister is het uitvoerbaar.

De afgelopen week was er veel te doen over de bezetting van voornamelijk de ic. Daar zijn personeelstekorten, die in meerdere ziekenhuizen groeien doordat de uitstroom groter is dan het aantal mensen dat wordt opgeleid. Die zijn niet zomaar op te lossen, aldus De Jonge eerder.

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Cares, zei tegen het ANP dat de rek eruit is en dat de capaciteit opgeschaald moet worden. De Jonge reageerde daarop dat dit niet zomaar geregeld is.

Volgens hem is het ook juist “aan de zorg zelf” om ic-capaciteit op te schalen. De minister zegt dat de plannen daarvoor er inmiddels liggen en er ook 500 miljoen euro voor is uitgetrokken. Verder moet er een “herstelplan” komen, waaraan de Federatie Medisch Specialisten en de Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland werken.

Hoewel het nu wat betreft werkdruk beheersbaar is, ziet De Jonge het aantal coronapatiënten graag dalen zodat de zorg weer wat “ademruimte” krijgt. “Daar hebben ze het al anderhalf jaar lang flink voor de kiezen gehad.” Maar hij waarschuwt tegelijkertijd dat de zorg ook de komende tijd nog te maken krijgt met dergelijke aantallen patiënten met corona.

Deze week kwam het reproductiegetal voor het eerst in een maand weer iets boven de 1. Dat betekent dat het aantal patiënten toeneemt, zij het heel langzaam. Bovendien houdt de zorg rekening met meer ziekenhuisopnames omdat het griepseizoen weer zal beginnen.