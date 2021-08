Defensie haalde ruim 2500 mensen op in Kabul

Defensie heeft de afgelopen week ruim 2500 mensen geëvacueerd uit Afghanistan, onder wie meer dan 1600 mensen met Nederland als bestemming. Dat meldt het kabinet in een Kamerbrief over de inmiddels beëindigde evacuatiemissie.

Onder de evacués zijn Nederlanders, tolken en hun gezinsleden en mensen die in het verleden in Nederlandse dienst hebben gewerkt en daardoor mogelijk gevaar lopen nu de Taliban de macht in het land hebben gegrepen. Het kabinet kan nog geen exacte aantallen per groep noemen.

Nederland houdt tot en met 31 augustus een vliegtuig, een aantal militairen en een klein ambassadeteam paraat om zo mogelijk “tegen de huidige verwachtingen in” meer mensen te kunnen wegvoeren. Toch zal het niet lukken om iedereen die de Tweede Kamer had willen wegvoeren het land uit te krijgen. Hoeveel personen achterblijven is niet bekend. De evaluatie van deze operatie volgt later, schrijft het kabinet.

Er blijven medewerkers van de IND aanwezig in Tblisi en Islamabad, de vliegvelden waar mensen aankwamen die door Nederland uit Kabul werden weggeleid. Consulaire bijstand voor mensen in dat gebied wordt nu geleverd vanuit Den Haag, en wellicht in de toekomst vanuit een buurland.

Daarnaast wordt samen met andere landen gekeken of er in de toekomst vanuit Afghanistan iets gedaan kan worden om Nederlanders en Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt hebben bij te staan. Mogelijk zal het nodig zijn om daarvoor contacten te hebben met de Taliban, aldus de brief.

De evacués worden opgevangen op terreinen van Defensie in Zoutkamp, Huis ter Heide, Harskamp en Amsterdam. Er komen ook opvanglocaties in de gemeenten Nijmegen en Heumen. Sommigen gaan door naar een ander land, anderen moeten door de gemeenten ergens gehuisvest worden. “Dit kan gelet op de krapte op de woningmarkt langere tijd in beslag nemen”, waarschuwt het kabinet.