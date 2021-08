Defensie: Nederland heeft geen evacués meer op luchthaven Kabul

Alle mensen die Nederland uit de Afghaanse hoofdstad Kabul wilde evacueren en die de luchthaven tijdig hebben weten te bereiken, zijn nu vertrokken. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Defensie. De luchthaven werd donderdagmiddag opgeschrikt door een vermoedelijke zelfmoordaanslag.

Nederland riep Afghanen donderdagochtend op niet meer naar de luchthaven te komen. Kort daarna werd bekend dat de evacuatiemissie zou worden beëindigd. Het laatste Nederlandse toestel met hoofdzakelijk militairen en medewerkers van de ambassade aan boord vertrok rond 18.00 uur uit Kabul en landde een klein uur later in Pakistan.

Nederland is er, net als veel andere landen, lang niet in geslaagd alle mensen te evacueren die daarvoor in aanmerking kwamen. Hoeveel mensen noodgedwongen zijn achtergebleven in Afghanistan, is niet precies duidelijk. Demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) wil alleen kwijt dat het om een “groot aantal” gaat.