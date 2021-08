Demonstratie tegen anti-lhbti-geweld na flatbrand in Amsterdam

Naar aanleiding van de brand in een studentenflat in Amsterdam-West afgelopen vrijdag wordt donderdag een demonstratie gehouden tegen anti-lhbti-geweld. Het protest is een steunbetuiging aan de bewoners van de flat aan de Krelis Louwenstraat, waar vermoedelijk een regenboogvlag in brand werd gestoken.

Initiatiefnemer Carlo van Munster hoopt dat er zeker duizend mensen komen. De actie begint om 17.00 uur op het Mercatorplein, waarvandaan de betogers naar de flat lopen. Daar wil Van Munster een enorme regenboogvlag vanaf het dak naar beneden hangen als statement.

De brand brak vrijdagochtend vroeg uit op de achtste etage. Het gebouw moest worden ontruimd en vier mensen raakten gewond. De politie houdt rekening met brandstichting die gericht lijkt tegen regenboogvlaggen in het gebouw. Eerder waren er al vergelijkbare incidenten. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema liet weten dat er extra rechercheurs op de zaak zijn gezet.

Woensdag ging de brandweer opnieuw langs in de flat voor een inspectie, na aanhoudende zorgen van de bewoners over de veiligheid. Studentenhuisvester DUWO kwam met het advies aan bewoners om regenboogvlaggen achter hun eigen ramen te hangen. Door ze niet meer in de openbare ruimte te plaatsen, zoals op deuren, moet worden voorkomen dat er opnieuw brand wordt gesticht in het gebouw.