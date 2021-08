Kamer wil spoeddebat over einde evacuatie Afghanistan

De Tweede Kamer wil een spoeddebat over het einde van de evacuatie uit Afghanistan. Het kabinet kondigde donderdag aan dat de luchtbrug wordt gestopt op aanwijzing van de Amerikanen. “Dit is een zwarte dag voor iedereen die nu nog vastzit in Afghanistan”, aldus Jeroen van Wijngaarden (VVD).

Volgens hem is de grote vraag nu hoeveel Nederlanders en Afghanen nog vastzitten in de Afghaanse hoofdstad Kabul en “hoe we hen daar weg krijgen”, laat hij weten. “We hebben ons, als NAVO-landen, laten overrompelen met een slechts ten dele geslaagde evacuatie tot gevolg.”

Don Ceder (ChristenUnie) spreekt van “een grote tragedie” dat veel mensen in angst en grote onzekerheid moeten achterblijven. “Wat mij betreft presenteert het kabinet zo snel mogelijk alternatieve evacuatiescenario’s om een ieder alsnog daar weg te krijgen.” Hij vraagt met meerdere partijen een spoeddebat aan.

“Afghanen die jarenlang zij aan zij met onze militairen hebben gediend, laten we achter. In doodsangst. Een totale blamage voor het demissionaire kabinet. Ik ben woest omdat kostbare tijd verloren is gegaan”, twitterde Kati Piri van de PvdA.

Haar collega Tom van der Lee (GroenLinks) vindt het “verschrikkelijk” dat mensen moeten achterblijven. “Het onderschatten van de Taliban, het overschatten van het Afghaanse leger en het slaafs volgen van de Amerikanen kunnen niet verhullen dat Nederland te amateuristisch is opgetreden en ook veel te lang het belang van bescherming van lokale staf heeft genegeerd.”