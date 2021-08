Laatste Nederlandse vliegtuig met diplomaten vertrokken uit Kabul

De Nederlandse evacuatieoperatie in Kabul is voorbij. De laatste Nederlandse vlucht is uit de Afghaanse hoofdstad vertrokken, meldt demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken. Aan boord zijn onder meer de diplomaten en militairen die de afgelopen tijd vanaf het vliegveld hebben gewerkt.

“Het is verschrikkelijk om Afghanistan na 20 jaar op deze manier te moeten verlaten”, twittert Kaag. “Met pijn in het hart zijn het ambassadeteam en militairen vertrokken met de laatste Nederlandse vlucht.”

Kaag erkent dat het vertrek van de Nederlanders “ingrijpende consequenties” heeft voor de mensen die nog niet in veiligheid zijn gebracht. “De inzet blijft om, samen met internationale bondgenoten, allen te helpen die recht hebben op terugkeer of evacuatie en de Afghaanse bevolking te blijven steunen.”

Demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld zegt “gemengde gevoelens” te hebben bij het vertrek van de laatste evacuatievlucht uit Kabul. “We zien verschrikkelijke berichten over aanslagen”, aldus de bewindsvrouw.