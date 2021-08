Piets weerbericht: wisselvallige dagen

Vanmorgen veel bewolking met her en der buitjes. Vanuit het noordoosten wint het droge weer terrein en ook de zon. Vanmiddag vooral in het oosten en zuidoosten nog een aantal buien of buitjes. De zon er in de meeste gebieden wel door. Vanmiddag de meeste bewolking in het zuiden en westen. Overdag temperaturen rond 19 of 20 graden.

De wind uit verschillende richtingen, meest uit noord tot noordwest is matig tot vrij krachtig, vlagen in kracht 6. Vanavond nog een paar buitjes in het zuidoosten en de kustgebieden. Vannacht buien en buitjes in het noorden. In de kustgebieden een krachtige wind uit west tot noordwest. In het Waddengebied windstoten in kracht 7.

Vrijdag veel bewolking met een aantal buien of buitjes. Lang niet overal de zon erdoor. Het zuidwesten blijvend droog. Een matige tot krachtige wind uit noord tot noordwest. Kust en Wadden windstoten in kracht 7.

Zaterdag nog een aantal buien of buitjes en veel bewolking. In de middag nog kans op de zon. Een matige tot krachtige wind uit noord tot noordoosten met windstoten in kracht 6 of 7. Zondag ook een bui, even zon en 19 of 20 graden. Maandag nog niet droog maar wel meer zon en 20 of 21 graden.