Rutte noemt eind evacuatie ‘verschrikkelijk nieuws’ voor Afghanen

Het einde van de evacuatiemissie in de Afghaanse hoofdstad Kabul is “verschrikkelijk nieuws” voor de Afghanen die het land nog wilden verlaten, aldus demissionair premier Mark Rutte. Alles zal gedaan worden om de achterblijvers te helpen, zei hij.

Nederland kondigde eerder op de dag aan de evacuatie te stoppen op verzoek van de Amerikanen. Ook roept het kabinet mensen op niet meer naar de luchthaven te komen. Er is nu sprake van een “terreurdreiging”, aldus de premier.

Rutte beloofde dat het kabinet er alles aan zal doen om mensen die zijn achtergebleven te helpen. Hoeveel Nederlanders en Afghanen zijn achtergebleven, wordt nog in kaart gebracht, zei hij. Er zijn waarschijnlijk nog honderden Nederlanders en Afghanen die geĆ«vacueerd moeten worden. Rutte wilde alleen kwijt dat het in elk geval om een “behoorlijk aantal Nederlanders met hun gezinnen en anderen die we willen evacueren” gaat.

Er is druk overleg met andere Europese landen om de achterblijvers te helpen. “Iedereen is daarbij zeer gemotiveerd om tot het uiterste te gaan”, verklaarde de minister-president.

Het kabinet was “overvallen” door de snelheid waarmee Kabul in handen viel van de streng islamitische Taliban, aldus Rutte. “We verwijten ons dat we de verkeerde inschatting van de situatie ter plekke hebben gemaakt.”