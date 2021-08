Rutte: protest tegen Afghaanse vluchtelingen onbeschaafd

Demissionair premier Mark Rutte noemt het protest in Harskamp tegen Afghaanse vluchtelingen van dinsdagavond “onbeschaafd”. Hij was naar eigen zeggen “diep geraakt” door het protest. “Hoe haal je het in je hoofd?”, verzuchtte hij donderdag.

Hij roept iedereen op niet meer in de buurt van de vluchtelingen te protesteren. Demonstreren mag volgens de premier, “maar doe dat dan op het Malieveld”. Hij wijst erop dat veel vluchtelingen getraumatiseerd zijn. Volgens Rutte zullen Nederlanders “overwegend begrijpen” dat die mensen hulp nodig hebben.

Honderden demonstranten gingen dinsdagavond naar legerplaats Harskamp in de gemeente Ede, die als noodopvang dient voor Afghaanse vluchtelingen. Daar schreeuwden ze leuzen als “eigen volk eerst” en “Harskamp is van ons”. Het protest liep uit de hand toen een stapel autobanden in brand werd gestoken.

Er zijn ongeveer 800 bedden beschikbaar in Harskamp. Het Centraal Opvangorgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat er nog meer noodopvangplekken nodig zijn. Het Rijk heeft inmiddels provincies en gemeenten opgeroepen meer plek vrij te maken voor asielzoekers en statushouders.