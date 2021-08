Slachtoffers zedenzaak dansschool: machtspositie misbruikt

De slachtoffers in de zedenzaak rond Groningen Dance Center keken op naar dansschoolhouder Khalid A. (38). Volgens hen heeft hij misbruik gemaakt van zijn machtspositie. Dit zeiden ze donderdag in de rechtbank in Groningen.

Dertien leerlingen, stagiairs en docenten – bijna allemaal minderjarige vrouwen – hebben aangifte gedaan van verkrachting, aanranding en andere zedendelicten door dansschoolhouder en trainer A. Sommigen zouden meerdere keren zijn misbruikt, onder meer bij stretchoefeningen en massages. A. spreekt alle beschuldigingen tegen.

Twaalf slachtoffers namen in de rechtbank het woord. “Je waande je onschendbaar”, zei een van hen. “Ik zie jou niet meer als mens, maar als een beest.” Een aantal slachtoffers noemde A. manipulatief. “Ik weet nu wat je zocht: controle”, merkte een van hen op. Een ander meisje vertelde dat A. haar vaak belde en berichtjes stuurde, tot midden in de nacht. “Soms had ik ’s ochtends tien gemiste oproepen. Als ik geen gehoor gaf, werd hij enorm boos.”

Een deel van de slachtoffers kampt met een posttraumatische stressstoornis en heeft het vertrouwen in mannen verloren. “Ik hield mijn mond omdat ik dacht dat ik de enige was”, zei een nu 16-jarig meisje. “Ik was ook bang voor de gevolgen, mijn danscarrière.” De dansschool was voor sommigen “een tweede thuis”.

Een docente op de school met ruim 450 leerlingen vertelde dat A. haar rekoefeningen aanbood om verder te komen. “Ik voelde mij vereerd. Iemand zag iets in mij. Dat had ik nodig. Ik dacht altijd: als ik naar jou luister, kom ik er wel.”

De advocaat die veel slachtoffers bijstaat, lichtte toe dat de slachtoffers zeer getalenteerde dansers zijn. Ze droomden van deelname aan een demoteam en een carrière in Amerika.