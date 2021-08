Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft ongeveer gelijk

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 659 coronapatiënten. Dat is er één meer dan donderdag, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares nam het aantal patiënten met Covid-19 toe met 4 naar 222. Er werden daar 17 nieuwe ernstig zieke coronapatiënten opgenomen.

Op de verpleegafdelingen daalde het aantal patiënten juist met 3 naar 437. Er werden in de klinieken 60 nieuwe patiënten opgenomen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Van woensdag op donderdag daalde het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen met 16, een etmaal eerder met 17. De dagen daarvoor steeg het aantal patiënten dat vanwege een coronabesmetting in een ziekenhuis ligt juist.