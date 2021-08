Kaag kan nog geen aantal noemen over achterblijvers Afghanistan

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) kan nog niet zeggen hoeveel mensen die Nederland had willen evacueren zijn achtergebleven in Afghanistan. “We hebben lijsten, maar nog geen beeld op basis waarvan ik één getal kan noemen”, zei Kaag vrijdag voorafgaand aan de ministerraad.

Ook of het bijvoorbeeld gaat om ‘honderden’ kan de demissionaire minister niet zeggen. “Het is een makkelijke vraag, maar het antwoord is lastig.” Ze benadrukte dat “alles erop is gericht om nog steeds mensen naar Nederland te kunnen helpen”.

Of Nederland eerder had moeten beginnen en het achterlaten van mensen daarmee vermijdbaar was geweest, vindt Kaag een vraag voor later. “Ik denk dat we een hele goede evaluatie gaan uitvoeren. Maar voor nu, iedereen die we achterlaten, dat voelt verschrikkelijk.”

“Uiteraard zullen we in de evaluatie veel lessen moeten leren. Maar mijn aandacht gaat nu naar: wat kunnen we nog meer, met wie, om mensen veilig te stellen.” De Kamer wil na het reces snel in debat over de evacuatiemissie.

De aanslagen die donderdag in Afghanistan werden gepleegd noemde Kaag “verschrikkelijk”. Ze hoopt niet dat dit “een nieuw hoofdstuk in Afghanistan betekent waarbij we veel over dit soort aanslagen zullen lezen, waarbij onschuldige levens verloren gaan”.

Aan de Amerikaanse militairen die sneuvelden bij de aanslagen “moeten we een speciaal eerbetoon geven”, vindt Kaag. “Die stonden in de vuurlinie om alle evacuaties mogelijk te maken.”