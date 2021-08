Op een na laatste vlucht met evacués geland op Schiphol

Op Schiphol is vrijdagochtend een vlucht van Defensie geland met evacués uit Afghanistan. Van de 100 passagiers zijn er 98 mensen met een Nederlands paspoort, laat Defensie weten. Het is de een na laatste vlucht die in ons land aankomt met evacués uit Afghanistan.

Of de andere twee mensen zijn die doorreizen naar een ander land, of Afghanen die de Nederlandse missie hebben geholpen en hier asiel aan zullen vragen, kon een woordvoerder van Defensie nog niet zeggen.

De laatste vlucht met evacués wordt later op de dag verwacht. Ook de Nederlandse militairen en diplomaten die de afgelopen tijd de evacuaties in Afghanistan verzorgden, moeten nog naar Nederland komen.