Politiebonden willen geen waarnemers bij preventief fouilleren

De politiebonden willen dat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema terugkomt op het besluit om waarnemers te laten meekijken bij het preventief fouilleren in Amsterdam. De bonden spreken van wantrouwen richting de Amsterdamse politie en sluiten acties niet uit als Halsema geen gehoor geeft aan hun oproep.

“Politiemensen voelen zich door de politieke angst voor etnisch profileren onrecht aangedaan. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders horen uit te gaan van het vakmanschap van agenten, totdat het tegendeel bewezen is”, aldus de vier politievakbonden.

De Amsterdamse politie gaat vanaf september weer experimenteren met gerichte wapencontroles in vijf verschillende buurten. Het gaat om de Dapperbuurt, Bijlmer-Centrum, de Burgwallen-Nieuwe Zijde, Geuzenveld en de Waterlandpleinbuurt in Noord.

In een reactie benadrukt Halsema dat de lokale driehoek een groot vertrouwen heeft in het vakmanschap van de politie. “Er is enkel waardering voor de agenten die dagelijks hun persoonlijke veiligheid in de waagschaal stellen om de veiligheid van onze stad te vergroten. Daarover kan geen enkel misverstand bestaan.”

Tegelijkertijd is het volgens de burgemeester belangrijk dat burgers (tijdelijk) kunnen waarnemen hoe zorgvuldig de politie opereert tijdens de wapencontroles. Halsema onderstreept dat de beslissing om waarnemers toe te laten bij de proef de uitkomst is van een lange politieke strijd binnen het Amsterdamse gemeentebestuur. De gemeenteraad had verschillende zorgen, waaronder het risico dat de controles gedaan zouden worden op basis van etniciteit. Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad is besloten naast raadsleden ook burgers toe te laten tot het waarnemerschap.