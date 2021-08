Twee verdachten van 18 langer vast voor uitgaansgeweld Mallorca

Twee 18-jarige Hilversummers die dinsdagmorgen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het uitgaansgeweld op Mallorca blijven veertien dagen langer in voorarrest. De twee werden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Utrecht, die besloot het voorarrest met de maximale termijn te verlengen.

Beiden worden verdacht van een poging tot doodslag en openlijk geweld in een horecagelegenheid in El Arenal op 14 juli. Het OM verdenkt ze daarnaast van het plegen van openlijk geweld later op de avond op de boulevard van de badplaats. Als gevolg van het geweld kwam een 27-jarige man uit Waddinxveen om het leven en raakten diverse anderen gewond.

In totaal zijn er in deze zaak nu vijf verdachten aangehouden. De drie andere verdachten zijn al eerder opgepakt. De raadkamer van de rechtbank besloot hun voorarrest met negentig dagen te verlengen. Na de drie maanden volgt in de regel de eerste openbare zitting, die naar verwachting in de eerste helft van november plaatsvindt.