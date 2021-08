Aantal nieuwe coronagevallen daalt naar 2494

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft afgelopen etmaal 2494 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er flink minder dan een dag eerder, toen het er 2831 waren (na correctie), maar iets meer dan vorige week zaterdag. Toen werden 2444 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal nieuwe positieve gevallen ligt onder het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen van 2586 nieuwe gevallen per dag. Dat weekgemiddelde is hoger dan vorige week zaterdag: toen werden er in zeven dagen gemiddeld 2390 nieuwe gevallen per dag geregistreerd.

In Rotterdam kregen 170 mensen afgelopen etmaal te horen dat ze besmet waren geraakt met het coronavirus, in Den Haag waren dat er 163. Amsterdam telde 155 nieuwe besmettingen, Utrecht registreerde 53 gevallen en Almere 47.

Afgelopen etmaal werden negen nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona bij het RIVM geregistreerd. Dat betekent niet dat deze mensen allemaal in die tijd overleden zijn, want het duurt vaak een poosje voor een sterfgeval wordt doorgegeven.