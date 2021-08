Honderden mensen op de been voor Afghanistan

In Amsterdam zijn op de Dam honderden mensen bij elkaar gekomen om aandacht te vragen voor de onveilige situatie in Afghanistan. De manifestatie is georganiseerd door Azadi, een beweging van jonge Afghaanse Nederlanders, en maakt deel uit van de internationale protestbeweging ‘Stop Killing Afghans Now’.

In vijftien grote Europese en Amerikaanse steden wordt zaterdag gedemonstreerd. De demonstranten roepen de Nederlandse regering op om Afghanistan als onveilig land te verklaren, zodat Afghanen recht krijgen op bescherming en asiel.

Met hun aanwezigheid op de Dam demonstreren de bijna duizend mensen tegen “de jarenlange bloedige aanslagen en huidige gruweldaden van de Taliban, de nalatigheid en wandaden van alle internationale partijen in Afghanistan en het gebrek aan mensenrechten voor Afghaanse vluchtelingen binnen en buiten de grenzen van Europa”, zo beschrijft de organisatie de inzet.

Verschillende sprekers hebben de menigte te woord gestaan. Rond 16.30 uur loopt de stoet door de hoofdstad van de Dam naar het Museumplein.