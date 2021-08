Nederlandse helikopters klaar met blussen bosbranden in Albanië

De Nederlandse blusmissie in Albanië heeft zaterdag haar werk beëindigd. Na een inzet van drie weken was het de laatste dag dat Nederland met twee Chinookhelikopters hielp de bosbranden in het land te doven.

De laatste dagen was de luchtmacht bezig met het bestrijden van branden in het noorden van Albanië. Sinds woensdag hoefden de helikopters daar niet meer de lucht in, omdat het vuur onder controle was, zegt een woordvoerster van Defensie. Wel stonden de helikopters tot en met zaterdag klaar om weer in actie te komen als dat nodig zou zijn.

De missie begon met het beschermen van een natuurgebied in het zuidwesten van het land. In bijna 500 ‘drops’ loosden de helikopters zo’n 3 miljoen liter bluswater. Aanvankelijk zouden de Chinooks, waarvan er een vooral als reserve diende, tot 21 augustus blijven, maar de missie werd met een week verlengd.

De Nederlandse militairen zijn uiterlijk dinsdag weer thuis.