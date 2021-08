Vanaf 20 september mogen we weer naar kantoor, maar doen we dat ook?

Vanaf 20 september mogen we weer naar kantoor, als het aan de Rijksoverheid ligt. Het thuiswerkadvies vervalt dan. Het is echter onwaarschijnlijk dat het thuiswerken helemaal verdwijnt, zo blijkt uit het ene na het andere onderzoek. Hoe gaan onze werkweken er dan uit zien?

ZZP’ers in een virtual office

Vier á vijf dagen in de week op kantoor zitten – zoals ooit de norm was – is voor een groot deel van de beroepsbevolking sowieso niet meer aan de orde. Volgens recente cijfers van het CBS is inmiddels 17 procent aan de slag als zelfstandige. Driekwart daarvan heeft geen personeel.

En voor ZZP’ers loont het zelden om een vaste kantoorruimte buitenshuis te huren. Omdat ze geen ‘kantoorwerk’ doen bijvoorbeeld, of omdat de opdrachten daarvoor niet stabiel genoeg zijn. Marketingtechnisch is dat niet altijd even handig, maar voor een mooi, representatief adres kan een ZZP’er ook terecht bij bedrijven die ‘virtuele kantoren’ verhuren, zoals Easystartoffice.com. Die bieden registratieadressen aan waar de post wordt ontvangen en doorgestuurd, zodat het adres op het visitekaartje of de website professioneel uitziet. Lees verder.

Flexwerken

Als de ZZP’er ondertussen een keer echt even ergens anders wil werken dan thuis, kan hij of zij een flexwerkplek huren. Er is voor de ondernemer van alles te vinden, van hippe café’s waar je voor een vast bedrag een dag mag zitten met je laptop – inclusief koffie en lunch – tot flexibele abonnementen op bureaus in bedrijfspanden.

Van vijf naar drie dagen

Maar ook de rest van de beroepsbevolking zal niet vaak meer fulltime op kantoor zitten. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek eind januari al dat de helft van de bedrijven het met minder kantoorruimte wil doen. Ze verwachten minder ruimte nodig te hebben, omdat werknemers nog maar twee tot drie dagen op kantoor zullen zijn. Onderzoek van het Centraal Planbureau laat hetzelfde zien: na de crisis verwachten we in ieder geval een uur of acht per week thuis te werken.

Nadelen thuiswerken

Na anderhalf jaar thuiswerken zijn we wel iets minder lyrisch over de voordelen. Inmiddels blijkt dat thuiswerken meer burn-outs oplevert, door het vervagen van de grenzen tussen privé en werk. Samenwerkingen verlopen moeizamer door het gebrek aan contact. En wie betaalt eigenlijk de koffie en het WC-papier?

Maar ondanks dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is, zijn we de voordelen nog niet vergeten: geen files, geen vervuiling, geen afleiding en de mogelijkheid om privé en werk flexibel te combineren als dat nodig is.

En dus blijven we ook straks waarschijnlijk regelmatig thuiswerken – zij het soms maar een uur of 8. Dat is toch twintig procent minder file. En één dag in de week dat we ook nog snel even de was doen en de kinderen van school halen. Kunnen we daarna weer fijn representatief een meeting in, zonder kleuters in beeld.