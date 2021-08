VVD’er Kamp ziet partijen er niet uitkomen met informateur Hamer

Voormalig VVD-minister Henk Kamp ziet niet direct een uitweg uit de huidige impasse in de kabinetsformatie. Dat zegt hij in het televisieprogramma Buitenhof. Kamp verwacht niet dat VVD en CDA alsnog met de linkse partijen gaan onderhandelen en ziet D66 niet opnieuw in zee gaan met de ChristenUnie.

Kamp geldt als een vertrouweling van VVD-leider Mark Rutte en was als informateur betrokken bij de vorming van diens tweede kabinet, samen met de PvdA. Hij noemt het “wel heel treurig” dat er vijf maanden na de Tweede Kamerverkiezingen nog altijd geen zicht is op inhoudelijke onderhandelingen over een nieuwe coalitie, omdat partijen blokkades blijven opwerpen.

VVD en CDA willen niet met twee linkse partijen onderhandelen, terwijl PvdA en GroenLinks niet zonder elkaar willen aanschuiven. D66 wil niet nog eens met de ChristenUnie regeren, onder meer wegens de conservatieve standpunten van die partij in medisch-ethische kwesties. De ChristenUnie zelf voelt daar ook weinig voor.

Dat de leden van PvdA en GroenLinks dit weekeinde brede steun hebben uitgesproken voor nauwere samenwerking, verandert volgens Kamp niets aan de situatie. Het blijven volgens hem twee aparte partijen. Hij verwacht dan ook niet dat VVD en CDA van gedachten zullen zijn veranderd.

Rutte en CDA-leider Wopke Hoekstra zullen dan wel snel duidelijk moeten uitspreken, vindt Kamp. “En als ze nee zeggen dan moet dat opgeschreven worden en dan krijg je de volgende stap.” Het moet wat hem betreft klaar zijn met de “vage conclusies en mitsen en maren” waar de partijen de afgelopen weken steeds mee kwamen.

Dat het zo lang duurt, ligt volgens Kamp niet aan informateur MariĆ«tte Hamer maar aan de partijen die blokkades opwerpen. “Als je daarmee geconfronteerd wordt en er niet doorheen kunt breken, dan loopt het vast.” Wel vindt hij dat Hamer komende week met haar eindverslag moet komen.

In een minderheidskabinet ziet Kamp weinig. Kansrijker acht hij een “extraparlementair” kabinet, met een breed samengestelde regeringsploeg, en dat niet werkt met een dichtgetimmerd regeerakkoord. Dat zou ook meer ruimte bieden voor wisselwerking met de Tweede Kamer. “Dat zou misschien kunnen werken in de nieuwe bestuurscultuur.”