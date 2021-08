Ook scholen in regio Midden beginnen nieuw schooljaar

Basis- en middelbare scholen in de regio Midden openen maandag weer de deuren na de zomervakantie. Vorige week begonnen de scholen in de regio Noord al aan het nieuwe schooljaar.

De coronaregels in het primair en voortgezet onderwijs zijn iets gewijzigd ten opzichte van voor de zomervakantie. Zo hoeven leraren en leerlingen die minstens twee weken volledig zijn inge├źnt in het nieuwe schooljaar niet meer in quarantaine als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon.

Voor de regio Noord was het vorige week nog te vroeg om iets te zeggen over coronabesmettingen die gekoppeld zijn aan de heropening van de scholen daar, aldus verschillende regionale GGD’en. Dat komt omdat het even duurt voor iemand na besmetting klachten krijgt en zich laat testen.

Tot de regio Midden behoren globaal de provincies Zuid-Holland, Utrecht, en Gelderland.