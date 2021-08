Vijf dingen om te doen als het regent

In het geval dat het je nog niet was opgevallen: we hebben een slechte zomer. Het regent continue. Dat is vooral een teleurstelling als je mooie buitenplannen had – eindeloos varen, wandelen of kamperen is nu toch iets minder leuk. Maar: regen is wél leuk als je je verheugt op alle dingen die juist fijn zijn om te doen als het regent.

1. Diamond Painting

Voor wie onder een steen heeft geleefd en nog steeds niet weet dat half Nederland aan ‘diamond painting’ doet: het is de ideale bezigheid voor iedereen die houdt van gefrut. Het valt een beetje in de categorie puzzelen en sudoku’s maken, met als verschil dat hier een enorme schare fans omheen hangt.

Online zijn overal fora te vinden waar diamond-painting-fans elkaar vinden. Van de diamantjes wordt van alles gemaakt – van vlinders en bloemen, tot heuze diamond-painting-kaarten die kunnen worden verstuurd.

2. Sporten

Eén voordeel als het vies weer is: er zijn niet allerlei gezellige bijeenkomsten waar je ‘nee’ op moet zeggen omdat je nu echt tijd moet maken om te sporten. Geen terrasjes die er ontzettend fijn uitzien. Dat is toch weer een excuus minder. Je kunt nu echt de sportschool in.

Of les nemen om eindelijk goed te leren tennissen of judoën. En dat is zeker een voordeel, want daarna zie je er beter uit, voel je je fitter en ben je blij dat je eindelijk goed bezig bent. Daar kan echt geen zongebruinde toet tegenop.

3. Netflixen

Je bent niet alleen als je Netflix best gemist hebt, de afgelopen tijd. We kijken aanzienlijk minder TV in de zomermaanden – dat is al heel lang zo. Maar op een gegeven moment is het toch heerlijk om weer op de bank neer te mogen ploffen, zonder het gevoel te hebben dat er van alles aan je voorbij gaat.

En er zijn weer allemaal titels bijgekomen in de tussentijd: de klassieker ‘Catch me if you can’ bijvoorbeeld (uit 2002). Of, als je meer van komische drama’s houdt: ‘Mimi’ (2021). Ook die krijgt heel goede beoordelingen op IMDB. De liefhebbers van de betere tekenfilmserie’s kunnen al helemaal hun hart ophalen: inmiddels is ‘Rick en Morty’ ook op Netflix te bekijken.

4. Lezen

Lezen. We hebben het weer herontdekt het afgelopen anderhalf jaar, en hopelijk mogen we het blijven doen. De omzet van de boekenmarkt is in 2020 met 6% gegroeid, zo blijkt uit cijfers van het CPNB. En dat is mooi, want wie veel leest, leest makkelijk. En dat betekent weer dat je nog meer leest.

Lezen is goed voor de geest: er zijn geen prikkels van beeldschermen, er is geen drukte – alleen een mooi verhaal en jij. Per ongeluk gaat ook nog eens je mentale conditie en je algehele (taal)kennis erop vooruit. Wie zegt dat regen stom is?

Aanraders: het bestverkochte spannende boek bij Libris is op dit moment De Nachtdienst van Esther Verhoef. De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy het bestverkochte kinderboek. Sneijder Van Kees Jansma was volgens het CNPB is 2020 het bestverkochte sportboek, en De avond is ongemak de bestverkochte Nederlandstalige literaire roman.

5. Koken

En dan daarna uitgebreid koken natuurlijk, uit Simpel van Yotam Ottolenghi, het bestverkochte kookboek van dit moment. De taart van je oma bakken, of juist op zoek gaan naar hypergezonde recepten die ook lekker zijn. Het internet staat er inmiddels vol mee, en je hebt er geen zonneschijn voor nodig. Liever niet zelfs. Je hebt wel wat beters te doen.