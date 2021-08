Bergkamp betreurt selectief lekken plannen Prinsjesdag

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp is niet te spreken over het “voortijdig en selectief informatie” lekken van allerlei kabinetsplannen voor Prinsjesdag. Ze betreurt het zeer, schrijft ze in een brief aan demissionair premier Mark Rutte.

Maandag publiceerden diverse media dat het kabinet 6 tot 7 miljard euro wil uittrekken voor klimaatbeleid en ongeveer een half miljard voor de beveiliging van bijvoorbeeld getuigen of journalisten. Ook Defensie krijgt volgens ingewijden 100 miljoen euro structureel erbij.

Bergkamp wijst Rutte erop dat de Kamer al langer bezwaar maakt tegen het vroegtijdig lekken van begrotingsplannen. “Ik ga ervan uit dat u zich hiertegen zult uitspreken”, laat ze de premier weten.

Het lekken rondom Prinsjesdag is inmiddels een traditie, hoewel er dit jaar al veel eerder dan gebruikelijk wordt gelekt. Ook de Haagse verontwaardiging over het lekken is een jaarlijks terugkerend fenomeen geworden. Ronald van Raak, inmiddels ex-Kamerlid voor de SP, pleitte eerder zelfs voor vervolging van de daders.