Inspectie corrigeerde 50 dokters wegens foute corona-info

De gezondheidsinspectie heeft in de afgelopen tijd circa vijftig keer een “corrigerende brief” gestuurd aan dokters die “evident onjuiste” informatie verstrekten over het coronavirus of over het prikken ertegen. In tien gevallen werd zelfs met maatregelen gedreigd.

Het ging volgens de inspectie om “het betwisten van algemeen aanvaarde wetenschappelijke informatie, medicijnen propageren die afwijken van de professionele standaard of het actief ontraden van vaccinaties”. Dat is allemaal tegen de normen en de richtlijnen, aldus de inspectie dinsdag. Ook zijn er ongeldige medische verklaringen geweest over het niet kunnen dragen van mondmaskers. En één arts kreeg zelfs een boete van 3000 euro wegens het voorschrijven van medicijnen die voor andere kwalen dan corona bestemd zijn.

De inspectie “respecteert de vrijheid van meningsuiting van iedereen – ook van artsen en andere zorgverleners”. “Discussie en reflectie binnen de verschillende beroepsgroepen is altijd heel nuttig.” Maar vervolgens verwacht de inspectie van artsen en andere zorgverleners wel dat zij zich houden aan de algemeen aanvaarde normen en standpunten van hun beroepsgroep.

De aangeschreven artsen deden hun uitlatingen niet alleen tegenover patiënten, maar ook op sociale media. De inspectie kan zorgverleners een zogenoemde aanwijzing, een bevel of een boete geven of de kwestie voorleggen aan de tuchtrechter. “Het doen van ongefundeerde uitspraken is in Nederland niet verboden”, zegt de inspectie. Maar ze onderneemt naar eigen zeggen wel actie bij uitspraken “die een gevaar voor de volksgezondheid opleveren”.