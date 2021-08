Segers: minderheidskabinet lijkt nu de enige optie

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers ziet na de uitsluiting van PvdA en GroenLinks door VVD en CDA mogelijkheden om door te gaan praten over een minderheidskabinet. Dat is volgens hem nu de aangewezen route.

Zo’n kabinet moet volgens Segers wel een vruchtbare samenwerking kunnen aangaan met zowel de Tweede als Eerste Kamer. VVD, D66 en CDA hebben al 72 zetels. De weg naar 76 zetels is dan kort, stelt hij na overleg met D66-leider Sigrid Kaag. Het stuk dat VVD en D66 samen hebben geschreven was in zijn ogen onvoldoende om “de fundamentele ongelijkheid” die er in zijn ogen is op meerdere terreinen, aan te pakken.

Volgens Segers zijn alle wegen naar een meerderheidscoalitie nu eigenlijk onbegaanbaar. Hij zinspeelde al eerder op een minderheidskabinet. “Dat zou goed zijn voor de open verhoudingen tussen kabinet en Kamer. Dat kan ook bijdragen aan een andere bestuurscultuur. Ik hoop dat er nu heel snel alsnog onderhandelingen over de inhoud kunnen beginnen. ” Tegelijk benadrukt hij dat zijn partij “geen gedoogpartner, geen vast maatje” van een minderheidskabinet’ zal worden. Wel zal de ChristenUnie zich constructief opstellen.