Voetballer Malacia ambassadeur Week van Lezen en Schrijven

Voetballer Tyrell Malacia is dit jaar de speciale ambassadeur voor de Week van Lezen en Schrijven. De 22-jarige verdediger van Feyenoord gaat zich inzetten voor de Stichting Lezen en Schrijven tijdens de themaweek die plaatsvindt van 6 tot en met 12 september.

De Stichting Lezen en Schrijven laat weten het fantastisch te vinden dat Malacia wil helpen om het groeiend probleem van laaggeletterdheid onder jongeren onder de aandacht te brengen. “Tyrell helpt op deze manier om jongeren bij dit onderwerp te betrekken”, zegt directeur Geke van Velzen van de Stichting Lezen en Schrijven.

De voetballer hoopt dat hij er met het ambassadeurschap aandacht aan kan besteden, waardoor het makkelijker wordt voor mensen om hulp te vragen. “Zodat iemand die misschien al zijn hele leven met laaggeletterdheid worstelt, zich veilig voelt om er hulp bij te vragen”, aldus Malacia.

De Feyenoorder zei tijdens een persconferentie in december van 2020 dat hij graag boeken leest. Hij zei tegen de NOS dat hij op de club hoorde dat zijn trainer Dick Advocaat aan het einde van het seizoen zou stoppen, terwijl dat eerder al via media naar buiten kwam. Malacia had als verklaring dat hij nooit nieuws leest, maar wel boeken. In latere interviews met Trouw en het AD zei Malacia dat hij onder meer Vijftig Tinten Grijs van E.L. James en de biografie van Michelle Obama heeft gelezen.