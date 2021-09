Afghaans tv-station: Nederlandse delegatie sprak met Taliban

Volgens een Afghaans televisiestation heeft een delegatie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in Qatar overleg gehad met de Taliban, de nieuwe machthebbers in Afghanistan. Demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken was woensdag in die Golfstaat.

Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken kan er niets over zeggen.

De Taliban hebben in Qatar een vertegenwoordiging. Het tv-station Tolo News meldt op basis van een woordvoerder van de Taliban dat plaatsvervangend hoofd Sher Mohammad Abbas Stanekzai met de Nederlandse delegatie de situatie in Afghanistan heeft besproken. Ook is er gesproken over reismogelijkheden en het functioneren van de luchthaven van Kabul.