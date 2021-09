Column Wat Vindt Huib Daarvan?

Op 7 juni ’21 schreef ik een column over vitamine D en ik kom daar vandaag een beetje op terug. Niet op wat ik beweerde, integendeel. Hier kunt u het nog eens lezen. Vooral belangrijk omdat vitamine D receptoren op zo’n beetje alle cellen van je immuunsysteem zitten. De Nederlandse gezondheidsraad ziet geen reden om hierover een gezond advies te geven, is mijn indruk. De Zwitserse gezondheidsraad echter adviseert dagelijks 2000 eenheden. Ik doe dat zelf ook. En het blijkt de ernst van een corona infectie danig te verminderen. Reden dus om voor uzelf na te gaan of u voldoende binnen krijgt.

Vitamine D tekort kan de bloeddruk verhogen, depressie (mede) veroorzaken, verhoogt het hongergevoel waardoor je makkelijker teveel eet en is ook geassocieerd met de kans op de ziekte van Parkinson. Een recent (gerandomiseerd prospectief) onderzoek in India waarbij corona patiënten werden verdeeld over twee groepen – vitamine D of een placebo – liet een spectaculair verschil zien in het voordeel van de vitamine D groep. Het artikel verscheen onlangs in Nature en het is maar te hopen dat onze gezondheidsraad nu eens gaat doen waar ze voor betaald wordt – gezondheid bevorderen. Als je weet dat je in de winter elke dag een halve zalm moet eten om je vitamine D op peil te houden, dan begrijp je dat een potje van drie euro van de Aldi geen slecht idee is.

Zo heeft elk land zijn eigen ideëen; bijvoorbeeld het in Nederland omstreden ivermectine, wat hier niet mag worden voorgeschreven tegen corona en wat in Japan kennelijk juist geadviseerd wordt. Wat weten ze in Japan nou weer wat wij niet weten vraag je je af. In Afrikaanse landen waar het gebruikt wordt tegen parasitaire infecties hebben ze een factor tien minder slachtoffers aan corona in vergelijking met Afrikaanse landen waar ze het niet verstrekken. Dat is op zijn minst opmerkelijk. Opmerkelijk ook dat een Nederlandse huisarts na overleg met zijn patiënt ivermectine voorschreef en een boete kreeg.

Vanwaar die wens om een tweedeling op te willen dringen?

Wat ik ook opmerkelijk vind, is de vreselijke splijtzwam die telkens wordt opgevoerd op televisie en in kranten. Heb jij nog geen prik? Zelfs een aantal filosofen en ethici komen schuimbekkend uit de hoek om de prik te verheffen tot een nieuwe religie en de afvalligen mogen helemaal niks. Vanwaar die wens om een tweedeling op te willen dringen, in plaats van te respecteren dat men vrij is om zich wel of niet te vaccineren? In dat kader wil ik toch graag even bij de meest geciteerde professor ter wereld, John Iaonnidis van de Stanford Universiteit stilstaan. Een briljante wetenschapper met talloze artikelen. Als zo’n man met een fantastische reputatie iets heeft uitgezocht, dan is het tijd om te luisteren. Hij zei onlangs: “Als we geen PCR testen zouden doen, zouden we slechts denken, goh, da’s best een pittige griep die we nu hebben”. Meer niet.

Gelukkig hebben we een immuunsysteem. Zeker kinderen en jongvolwassenen hebben niks te vrezen van deze infecties. Het wordt dan ook tijd om de rekening op te maken van dit demissionair kabinet en een nieuwe weg in te slaan. Waarin eigen keuzes gerespecteerd worden. Waarin niemand gedemoniseerd wordt vanwege misplaatste emoties die nimmer een rol mogen spelen in een wetenschappelijk debat. Maar ach, als zelfs leraren op de stoel van dokters klimmen, als veiligheid wordt verkondigt terwijl studies nog lopen naar dure vaccins (zoek maar op als u mij niet gelooft) en tabletjes van een paar cent onterecht worden genegeerd of verboden, dan kan ik me voorstellen dat de media worden ingezet om onwelriekende meningen te spuien.

En dan is het wel verrassend, als je leest dat Bill Gates de BBC sponsort, The Guardian, Wikipedia, de WHO en recent ook het Cochrane Instituut, wat wetenschappelijk onderzoek publiceert over de echt belangrijke zaken. En oja, ook de Engelse ‘gezondheidsraad’ ter beoordeling van medicijnen ontving een flink geldbedrag, vlak voordat ze zouden beslissen om de kindertjes wel of niet te vaccineren. Met een flinterdun verhaaltje is dat door het parlement geloodst. Ik blijf me verbazen. Nou ja, nog maar een derde prik dan maar want die eerste twee werken niet zo goed tegen de nieuwe varianten en de derde prik ook niet maar men moet en zal vaccineren. Medische kul als je het mij vraagt. Maar dan hebben die mensen weer wat te klagen op TV en in de krant met het gevaar dat de cohesie van de samenleving niet rekbaarder blijkt dan anderhalve meter.

Met enige regelmaat schrijft Huib Rutten een column voor Nieuws.nl. Hij is vader, huisarts en heel bezorgd.