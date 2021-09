MOB krijgt doodsbedreigingen om kort geding Grand Prix Zandvoort

De milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft meerdere doodsbedreigingen ontvangen van fans van de Formule 1. Dat zei voorzitter Johan Vollenbroek dinsdagavond in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. De bedreigingen volgden op het kort geding dat de organisatie aanspande, omdat er bij de Grand Prix op het circuit van Zandvoort te veel stikstof zou vrijkomen.

“Sommige Formule 1-fans gaan gewoon een grens over, dat zijn gewoon doodsbedreigingen”, zei Vollenbroek. Volgens de milieudeskundige blijft de actiegroep rustig onder de dreigementen. “Ik ben niet bang, maar ik ben wel waakzaam.”

MOB heeft uitvoerig met de politie gesproken over de berichten. Volgens Vollenbroek is er nog niet formeel aangifte gedaan. Daarover moet nog een besluit worden genomen.

De rechter besloot dinsdag dat de vergunning voor de Grand Prix in Zandvoort niet wordt geschorst, waardoor de race zondag mag doorgaan. Volgens de milieuclub klopt de gebruikte stikstofrekensom niet. De voorzieningenrechter ging hier niet in mee.