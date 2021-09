Nederlander geeft nalatige buur schuld van coronacrisis

Nederlanders geven mensen die een loopje namen met de coronaregels de schuld van de coronacrisis. Dat doen ze veel meer dan inwoners van een elftal andere Europese landen, concluderen opiniepeilers van denktank ECFR. Het kabinet en andere overheden en instellingen komen er dan weer veel beter vanaf.

Van de Nederlanders die ECFR heeft laten ondervragen, verwijt 63 procent nalatige individuen de corona-epidemie en de pijnlijke maatregelen die zijn genomen om die te beteugelen. Ze beschuldigen mensen die zich niet aan de regels hielden, op reis zijn gegaan of uit het buitenland komen. Dat is een stuk meer dan de andere onderzochte landen, die samen het overgrote deel van de bevolking en economie van de EU uitmaken. Fransen, Spanjaarden en vooral de Polen geven veeleer hun regering, de Europese Commissie of China de schuld van de ontberingen van de laatste anderhalf jaar.

Driekwart van de ondervraagde Nederlanders heeft wel vertrouwen in de aanpak van het kabinet. Slecht nieuws voor politici die zich tegen het coronabeleid verzetten, op het eerste gezicht. Maar daar staat tegenover dat Nederlanders wel het meest van alle ondervraagde bevolkingen zeggen dat ze hun vrijheid teloor hebben zien gaan. Voelde voor het uitbreken van de pandemie 79 procent van de Nederlanders zich vrij om te leven zoals ze willen, nu is dat nog maar 19 procent.