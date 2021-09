Johan Remkes wil wel informateur worden. Dat liet hij woensdagmiddag weten in een brief aan de Limburgse Staten. Remkes is momenteel gouverneur van Limburg en werd daar aangesteld om een bestuurlijke crisis op te lossen.

Hij schrijft aan PS dat hij “in beginsel in positieve zin” op het verzoek van de VVD gereageerd heeft. “De minister van Binnenlandse Zaken kan in het landsbelang met deze nevenactiviteit instemmen.”

In Limburg wordt woensdag verrast gereageerd op het nieuws. Remkes blijft als gouverneur aan tot de nieuwe commissaris van de Koning wordt benoemd. Dat kan nog enkele maanden duren. Op 15 augustus sloot de termijn waarbinnen mensen konden solliciteren.